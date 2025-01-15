Полпред Жога призвал казаков включиться в работу по социализации ветеранов СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога обсудил вопросы развития казачества в 2025 году с избранным в декабре атаманом Оренбургского войскового казачьего общества Игорем Цыгановым и его предшественником на посту Владимиром Романовым, сообщили в пресс-службе полпредства. Господин Жога подчеркнул, что одной из важных задач для казаков является социализация ветеранов специальной военной операции (СВО).

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«К вам будут возвращаться добровольцы с фронта, обращаться ветераны СВО. Важно включать их в свои ряды, использовать их энергию, патриотизм для развития организации, и, конечно помогать всем, кому нужна помощь»,— отметил полпред. Артем Жога призвал господина Цыганова «активно включиться в работу» и наладить контакты с фондом «Защитники Отечества».

Отмечается, что господин Жога также обсудил подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов, план спортивных мероприятий и возможность привлечения казаков к ликвидации природных чрезвычайных ситуаций на территории УрФО.

Напомним, Игорь Цыганов был избран атаманом Оренбургского войскового казачьего общества в декабре 2024 года, сменив на посту Владимира Романова, который руководил войском 14 лет. Артем Жога поблагодарил господина Романова за «значительный объем проделанной работы», добавив, что с 2022 года в боевых действиях в зоне проведения СВО приняли участие более 8 тыс. уральских казаков.

Василий Алексеев