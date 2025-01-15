В Кургане на организаторов инсценировок ДТП завели новое дело о мошенничестве

Сотрудники УМВД России по Курганской области установили обстоятельства еще одного преступного эпизода организованной группы, инсценировавшей в региональном центре ДТП для получения страховых выплат. Возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба правоохранительных органов. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

По данным полиции, в октябре 2024 года на одной из улиц города группа лиц инсценировала аварию с участием их автомобиля и машиной 33-летнего курганца. Под предлогом возмещения причиненного в ходе ДТП ущерба они убедили местного жителя отдать им 50 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», организаторов инсценировок аварий задержали в конце ноября при силовой поддержке СОБРа. По данным УМВД, для реализации задуманного участники сообщества медленно двигались на нескольких автомобилях по проезжей части для создания «пробки». Это провоцировало других водителей совершать обгон в нарушение ПДД. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы), еще двоим назначили домашний арест. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 20 автомобилей, карты, телефоны, оргтехника, флеш-накопители, видеорегистраторы и документы. В конце декабря был задержан еще один участник преступной группы.

Виталина Ярховска