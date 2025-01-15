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Мэр Сочи: фиксируем возвращение иностранных гостей

Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году. Среди прочего мэр курорта отметил, что в городе фиксируют возвращение иностранных гостей.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Мы фиксируем возвращение иностранных гостей в Сочи после спада в связи с началом специальной военной операции. Конечно, все, кто планирует отдых в России или приезжает на крупные международные мероприятия, изучают возможности для себя через открытые источники в СМИ»,— написал в своем Telegram-канале господин Прошунин.

Мэр обратил также внимание на необходимость обращаться к проверенным каналам, не реагировать на фейки, проверять сведения в официальных, надежных открытых источниках. Власти Сочи, по словам главы, совместно с руководителями СМИ «уделяют вопросу чистоты и достоверности сведений большое внимание». В частности, без внимания не оставляют запросы иностранных журналистов.

Вячеслав Рыжков

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