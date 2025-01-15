Набережночелнинский городской суд продлил арест бывшему вице-премьеру и экс-министру образования Татарстана Энгелю Фаттахову до 21 марта. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова оставлили в СИЗО до 21 марта

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Экс-вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова оставлили в СИЗО до 21 марта

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Следствие предъявило Фаттахову обвинения по шести эпизодам. В ходе расследования допрошены 22 человека и проведены многочисленные экспертизы. На заседании следователь настаивал на продлении ареста, аргументируя это возможностью обвиняемого скрыться или оказать давление на свидетелей.

Сам Фаттахов выступил против продления ареста, сославшись на плохое самочувствие и риск ухудшения здоровья в условиях СИЗО. Его адвокат заявил об отсутствии доказательств причастности подзащитного к инкриминируемым преступлениям и подчеркнул намерение Фаттахова доказать свою невиновность. Однако суд поддержал позицию обвинения.

Бывший министр находится под стражей с мая 2024 года. По версии следствия, Фаттахов получил взятку в виде ремонта частного дома на сумму 21,8 млн руб. от компании ПСК «Спецстрой». Взамен он обещал содействие в получении подрядов на строительство спецобъектов в районе.

Анар Зейналов