Вице-премьер и министры транспорта и экологии прибыли в Анапу на место ЧС

Вице-премьер Виталий Савельев, а также министр транспорта Роман Старовойт и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Анапу для посещения мест проведения работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Чиновники планируют посетить основные места проведения работ по ликвидации последствий ЧС. Также они проведут рабочую встречу с волонтерами и осмотрят площадки центра спасения птиц.

Кроме того, пройдет рабочее совещание с участниками оперштаба, который был сформирован по итогам заседания правительственной комиссии 13 января.

Татьяна Ручкина