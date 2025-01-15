Вице-премьер и министры транспорта и экологии прибыли в Анапу на место ЧС
Вице-премьер Виталий Савельев, а также министр транспорта Роман Старовойт и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Анапу для посещения мест проведения работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Фото: скриншот из видео правительства РФ
Чиновники планируют посетить основные места проведения работ по ликвидации последствий ЧС. Также они проведут рабочую встречу с волонтерами и осмотрят площадки центра спасения птиц.
Кроме того, пройдет рабочее совещание с участниками оперштаба, который был сформирован по итогам заседания правительственной комиссии 13 января.