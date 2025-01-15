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В Уфе на два месяца закроют улицу из-за строительства водовода

В Демском районе Уфы из-за строительства водовода и канализационных сетей перекроют участок Дагестанской улицы — от Магистральной до Исследовательской, сообщили в пресс-службе мэрии. С 20 января по 16 февраля закроют движение по нечетной стороне вблизи дома №23 по Дагестанской улице, а с 20 января по 16 марта — по нечетной стороне вблизи дома №39 на той же улице.

Проект по модернизации водоснабжения и канализации южной части города был начат в 2021 году. Он включает в себя строительство 23,4 км новых коммуникаций, пересекающих реки Дему и Белую, железную дорогу и автомагистрали, создание КНС «Дема-Главная», напорного и самотечного коллекторов до КНС «Затон-Восточный», а также реконструкцию городских очистных сооружений.

Венера Хисамова

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