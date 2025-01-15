«Аптеки Удмуртии» закупят БАДов на 100 млн рублей у предприятия из Петербурга

ГУП УР «Аптеки Удмуртии» закупит биологически активных добавок (БАД) на 100 млн руб. у предприятия из Санкт-Петербурга ООО «Гротекс». Товар будет поставляться с января 2025-го до конца 2026 года. Соответствующий договор появился на портале госзакупок 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Унитарное предприятие охватывает более 130 аптек в регионе («Госаптека», официальный сайт). По данным Rusprofile, выручка ГУП в 2023 году составила 2,7 млрд руб., что на 212 млн больше, чем годом ранее. Директором «Аптек Удмуртии» является Контантин Егоров.

ООО «Гротекс» (Solopharm) зарегистрировано в Санкт-Петербурге и занимается производством лекарств. Выручка общества в 2021 году, по данным Rusprofile, составила 18 млрд руб. (+46% год к году). Гендиректор «Гротекса» — Олег Жеребцов.