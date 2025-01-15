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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Японии выступил против изменения статус-кво в Южно-Китайском море

Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что в Токио крайне обеспокоены растущими противоречиями в Южно-Китайском море и выступают против односторонних попыток изменить статус-кво в регионе. Об этом дипломат заявил в ходе официального визита на Филиппины.

Такэси Ивая

Такэси Ивая

Фото: Lisa Marie David / Pool / Reuters

Такэси Ивая

Фото: Lisa Marie David / Pool / Reuters

В ходе визита глава японской дипломатии заверил филиппинских партнеров, что Япония продолжит поддерживать Манилу в сфере безопасности, в том числе на море. Японский министр также добавил, что трехсторонний механизм с США будет усилен после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трехсторонний механизм, упомянутый Такэси Иваем, направлен на укрепление регионального сотрудничества между Японией, Филиппинами и США. В апреле 2024 года страны провели первый трехсторонний саммит, где назвали поведение Пекина в Южно-Китайском море «опасным и агрессивным» и выразили обеспокоенность его морскими претензиями в регионе.

12 января Белый дом выпустил заявление по итогам встречи президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Сигэру Исибы и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, в котором утверждалось, что стороны обсудили «опасное поведение Китая в Южно-Китайском море». Они условились продолжать координировать «действия, направленные на то, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым».

Япония активно укрепляет отношения с Филиппинами как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках трехстороннего в Южно-Китайском море, взаимодействуя с США. В июле 2024 года Токио и Манила подписали соглашение об оборонном сотрудничестве: партнеры могут размещать войска на территории друг друга для проведения совместных военных учений.

Анастасия Домбицкая

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