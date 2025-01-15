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Глава Кочево может продлить свои полномочия

На пост главы Кочевского округа будут претендовать действующий руководитель муниципалитета Александр Юркин и начальник отдела по социально-экономическому развитию местной администрации Екатерина Вавилина. Как сообщает telegram-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Александр Юркин

Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главу округа изберут на заседании местной думы 23 января 2025 года.

Господин Юркин занимает должность главы Кочевского округа с января 2020 года.

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