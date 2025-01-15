Прокуратура проверит обстоятельства нападения в челябинском детдоме

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту нападения воспитанника детского дома в региональном центре на сверстника, в результате которого 16-летний подросток получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проинспектирует исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и безопасности их пребывания в учреждении. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел 14 января в муниципальном бюджетном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Солнечный"». По версии следствия, между двумя несовершеннолетними воспитанниками произошел конфликт, в результате которого один из них ударил другого ножом в грудь. 16-летний потерпевший выжил, ему оказана медицинская помощь. СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего челябинца по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Виталина Ярховска