Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит обстоятельства нападения в челябинском детдоме

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту нападения воспитанника детского дома в региональном центре на сверстника, в результате которого 16-летний подросток получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проинспектирует исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и безопасности их пребывания в учреждении. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел 14 января в муниципальном бюджетном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Солнечный"». По версии следствия, между двумя несовершеннолетними воспитанниками произошел конфликт, в результате которого один из них ударил другого ножом в грудь. 16-летний потерпевший выжил, ему оказана медицинская помощь. СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего челябинца по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...