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В челябинском детском доме подросток напал на сверстника с ножом

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего челябинца. Его подозревают в покушении на убийство сверстника, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 14 января 2025 года в муниципальном бюджетном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Солнечный"». По версии следствия, между двумя несовершеннолетними воспитанниками произошел конфликт, в результате которого один из них ударил другого ножом в грудь. 16-летний потерпевший выжил, ему оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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