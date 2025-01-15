Ожидаемую продолжительность жизни в Удмуртии увеличат до 77 лет к 2030 году

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в Удмуртии планируют увеличить на 5 лет, до 77,4 лет к 2030 году. Это следует из утвержденной региональной программы «Активное долголетие» на 2025-2030 гг. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документа следует, что в программу к 2030 году планируется вовлечь не менее 44,7% пожилых граждан, что на 7,2% больше, чем в 2024 году. Кроме того, власти хотят увеличить долю жителей в возрасте от 55-60 лет (в зависимости от пола) до 79 лет, занимающихся физкультурой, до 45% (+14,7 п.п.). Обеспеченность геронтологическими койками планируется поднять с 2,2 единиц на 10 тыс. человек до 2,7.