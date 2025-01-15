Инфляция в Великобритании в декабре неожиданно замедлилась

После двух месяцев роста индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре неожиданно для многих экономистов лондонского Сити показал снижение. Если в октябре инфляция составила 2,3% в годовом выражении, а в ноябре — 2,6%, то в декабре рост цен был на уровне 2,5%. Такие данные приводятся в ежемесячном отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

Этот же индекс, но без учета товаров со значительными сезонными ценовыми колебаниями, таких как продукты питания и энергоносители, также показал снижение по сравнению с ноябрем — до 3,2% с 3,5%. Снизилась и инфляция в секторе услуг — с 5% до 4,4%. Наибольший вклад в ослабление инфляции внесло снижение цен в ресторанах и отелях, а также на одежду, обувь, алкогольные и табачные изделия. Противоположную динамику задавали растущие цены на автомобильное топливо и на автомобили с пробегом.

Между тем, несмотря на некоторое снижение, инфляция все еще остается выше целевого уровня Банка Англии в 2%. И, как отмечает The Guardian со ссылкой на неназванных экспертов, не исключена вероятность того, что до конца года она превысит 3%. При этом данные по инфляции за декабрь могут стать основанием для снижения процентных ставок Банком Англии на следующем заседании 6 февраля. Сейчас ставка составляет 4,75%.

Алена Миклашевская