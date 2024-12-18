Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция в Великобритании в ноябре составила 2,6%

В ноябре потребительские цены в Великобритании выросли на 2,6% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 18 декабря, опубликовала Национальная статистическая служба Великобритании (ONS). Таким образом, инфляция ускоряется второй месяц подряд — в октябре цены выросли на 2,3%, а в сентябре — на 1,7%. Инфляция в ноябре находилась на уровне прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий товары со значительными сезонными ценовыми колебаниями, такие как продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% — против 3,3% в октябре. Как следует из данных ONS, цены на алкоголь и табак в ноябре выросли на 6,8%, на жилье — на 5,8%, на услуги здравоохранения — на 5,5%, на продукты питания — на 3,5%, на одежду — на 2%. Цены на транспортные услуги снизились на 1,1%, на мебель и товары для дома — на 0,5%. В целом инфляция связана в основном именно с сектором услуг: в нем цены в годовом выражении выросли на 5,7%, в то время как цены на товары — лишь на 0,4%.

Многие эксперты считают, что, хотя данные по инфляции в целом оказались на уровне прогнозов, рост цен в сфере услуг делает маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка Англии в четверг. По мнению Сурена Тиру, директора по экономике Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, данные ONS «гасят любые сохранявшиеся надежды на снижение ключевой ставки в четверг, причем опасения по поводу растущих инфляционных рисков, включая недавний резкий всплеск роста зарплат, означают, что и снижение ставки в феврале не является решенным делом».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...