Инфляция в Великобритании в ноябре составила 2,6%

В ноябре потребительские цены в Великобритании выросли на 2,6% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 18 декабря, опубликовала Национальная статистическая служба Великобритании (ONS). Таким образом, инфляция ускоряется второй месяц подряд — в октябре цены выросли на 2,3%, а в сентябре — на 1,7%. Инфляция в ноябре находилась на уровне прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий товары со значительными сезонными ценовыми колебаниями, такие как продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% — против 3,3% в октябре. Как следует из данных ONS, цены на алкоголь и табак в ноябре выросли на 6,8%, на жилье — на 5,8%, на услуги здравоохранения — на 5,5%, на продукты питания — на 3,5%, на одежду — на 2%. Цены на транспортные услуги снизились на 1,1%, на мебель и товары для дома — на 0,5%. В целом инфляция связана в основном именно с сектором услуг: в нем цены в годовом выражении выросли на 5,7%, в то время как цены на товары — лишь на 0,4%.

Многие эксперты считают, что, хотя данные по инфляции в целом оказались на уровне прогнозов, рост цен в сфере услуг делает маловероятным снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка Англии в четверг. По мнению Сурена Тиру, директора по экономике Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, данные ONS «гасят любые сохранявшиеся надежды на снижение ключевой ставки в четверг, причем опасения по поводу растущих инфляционных рисков, включая недавний резкий всплеск роста зарплат, означают, что и снижение ставки в феврале не является решенным делом».

Яна Рождественская