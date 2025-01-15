Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вакцина против гриппа «Флю-М» прошла преквалификацию ВОЗ

Российская противогриппозная вакцина «Флю-М» прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В агентстве отметили, что «Флю-М» — первая противогриппозная вакцина российского производства, которую ВОЗ признала и рекомендовала для закупки агентствами ООН.

Статус преквалификации ВОЗ означает, что вакцина соответствует международным стандартам. При выходе на мировой рынок такой статус позволит производителю избежать длительные процедуры регистрации препарата в каждом отдельной стране или воспользоваться ускоренной регистрацией, говорится в сообщении ФМБА.

Сейчас в странах Латинской Америки и Карибского бассейна всего две преквалифицированные ВОЗ противогриппозные вакцины — «Флю-М» и вакцина производства бразильского Института Бутантан. Преквалификация вакцины экспертами организации даст ФМБА возможность нарастить в страны региона поставки вакцины через Возобновляемый фонд ПАОЗ (выполняет функции регионального бюро ВОЗ в странах Америки).

«Флю-М» производится на мощностях Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) при ФМБА и Латиноамериканского института биотехнологии «Мечников» в Никарагуа. Вакцина формирует развитие специфического иммунитета к трем штаммам вирусов гриппа: к двум типам А и одному В.

О вакцинации против гриппа — в материале «Ъ» «Грипповые занятия».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...