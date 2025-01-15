Вакцина против гриппа «Флю-М» прошла преквалификацию ВОЗ

Российская противогриппозная вакцина «Флю-М» прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В агентстве отметили, что «Флю-М» — первая противогриппозная вакцина российского производства, которую ВОЗ признала и рекомендовала для закупки агентствами ООН.

Статус преквалификации ВОЗ означает, что вакцина соответствует международным стандартам. При выходе на мировой рынок такой статус позволит производителю избежать длительные процедуры регистрации препарата в каждом отдельной стране или воспользоваться ускоренной регистрацией, говорится в сообщении ФМБА.

Сейчас в странах Латинской Америки и Карибского бассейна всего две преквалифицированные ВОЗ противогриппозные вакцины — «Флю-М» и вакцина производства бразильского Института Бутантан. Преквалификация вакцины экспертами организации даст ФМБА возможность нарастить в страны региона поставки вакцины через Возобновляемый фонд ПАОЗ (выполняет функции регионального бюро ВОЗ в странах Америки).

«Флю-М» производится на мощностях Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) при ФМБА и Латиноамериканского института биотехнологии «Мечников» в Никарагуа. Вакцина формирует развитие специфического иммунитета к трем штаммам вирусов гриппа: к двум типам А и одному В.

О вакцинации против гриппа — в материале «Ъ» «Грипповые занятия».

Полина Мотызлевская