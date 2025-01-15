Экс-зампред правительства Прикамья должна выплатить 67,6 млн рублей

Пермский краевой суд оставил без изменений жалобу бывшего зампреда правительства региона Елены Лопаевой, связанной с взысканием ущерба по уголовному делу. Об этом сообщает 59.ру. В сентябре прошлого года Индустриальный райсуд Перми удовлетворил иск фонда «Содействие XXI век», согласно решению госпожа Лопаева должна выплатить организации свыше 67 млн руб. Исковые требования основаны на приговоре бывшему зампредседателю правительства, которым Елена Лопаева была признана виновной в хищении 67,6 млн руб. средств фонда. Ей назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. Также ей запрещено занимать определенные должности в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Properm.ru Фото: сайт Properm.ru

Второй фигурант дела, экс-руководитель фонда «Содействие XXI век», Елена Найданова скрылась от суда и была объявлена в розыск.