На Кубани в несколько раз сократили вывоз загрязненного мазутом песка

Темпы вывоза замазученного песка на площадку временного хранения в анапском хуторе Воскресенский сократились в несколько раз. Как отметили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки (на вечер 14 января) туда доставили около 2,3 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Основной вывоз собранного с начала ликвидации ЧС грунта, загрязненного мазутом, уже завершен. На прибрежных территориях перешли к деликатной уборке, просеивают песок.

К утру 15 января в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе волонтеры собрали 164,8 тонны замазученного песка и грунта. Вывезли 125,8 тонны.

Татьяна Ручкина