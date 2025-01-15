На Кубани и в Крыму собрали 164 тонны загрязненного мазутом песка и грунта

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе волонтеры собрали 164,8 т замазученного песка и грунта. Вывезли 125,8 т, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На черноморском побережье обследуют 896 км береговой линии. Участки сбора мазута определены на 794 км.

В акватории Керченского пролива обследовали 2,1 тыс. кв. км, обработали более 42,9 тыс. кв. км. Специалисты использовали 4,4 тыс. кг сорбента, собрали 25 т нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали 16,27 т нефтесодержащих отходов. Использовано 925 кг сорбента. Волонтеры также установили 2,3 тыс. м боновых заграждений, включая 2,1 тыс. м вокруг кормы затонувшего танкера «Волгонефть-239».

На территории Краснодарского края обследуют 220 км. Волонтеры обнаружили единичные выбросы мазута от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе. Специалисты продолжают собирать нефтепродукты у кормы танкера. Укрепляют дорогу со стороны моря. Также продолжают создавать искусственную гавань вокруг кормы танкера для недопущения попадания нефтепродуктов в открытое море, отсыпано 80 м. Волонтеры обследуют 63 км. Сейчас вывезено свыше 1,2 тыс. т нефтепродуктов, с берега — более 164 тыс. т загрязненного песка.

В Крыму обследуют более 483,3 км берега от Керчи до села Портовое. Специалисты очистили свыше 178,6 км берега. Собрали почти 450 т загрязненного песка и грунта, за сутки — 19,53 т. Ввезли 377,8 т, за сутки — 59,3 т.

В Севастополе добровольцы обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрали больше 175 т, вывезли свыше 163 т.

Алина Зорина