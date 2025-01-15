Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани и в Крыму собрали 164 тонны загрязненного мазутом песка и грунта

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе волонтеры собрали 164,8 т замазученного песка и грунта. Вывезли 125,8 т, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На черноморском побережье обследуют 896 км береговой линии. Участки сбора мазута определены на 794 км.

В акватории Керченского пролива обследовали 2,1 тыс. кв. км, обработали более 42,9 тыс. кв. км. Специалисты использовали 4,4 тыс. кг сорбента, собрали 25 т нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали 16,27 т нефтесодержащих отходов. Использовано 925 кг сорбента. Волонтеры также установили 2,3 тыс. м боновых заграждений, включая 2,1 тыс. м вокруг кормы затонувшего танкера «Волгонефть-239».

На территории Краснодарского края обследуют 220 км. Волонтеры обнаружили единичные выбросы мазута от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе. Специалисты продолжают собирать нефтепродукты у кормы танкера. Укрепляют дорогу со стороны моря. Также продолжают создавать искусственную гавань вокруг кормы танкера для недопущения попадания нефтепродуктов в открытое море, отсыпано 80 м. Волонтеры обследуют 63 км. Сейчас вывезено свыше 1,2 тыс. т нефтепродуктов, с берега — более 164 тыс. т загрязненного песка.

В Крыму обследуют более 483,3 км берега от Керчи до села Портовое. Специалисты очистили свыше 178,6 км берега. Собрали почти 450 т загрязненного песка и грунта, за сутки — 19,53 т. Ввезли 377,8 т, за сутки — 59,3 т.

В Севастополе добровольцы обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрали больше 175 т, вывезли свыше 163 т.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...