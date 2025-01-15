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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения жителя Рыбинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения двух молодых людей на 59-летнего жителя Рыбинска. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске двое местных жителей 2006 и 2010 годов рождения избили местного жителя около подъезда жилого дома. Полиция установила всех участников инцидента, нападавшие принесли извинения и пообещали, что «больше такого не повторится». В СК сообщили, что проводится проверка по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении.

Алла Чижова

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