В крещенскую ночь в Башкирии оборудуют 95 купелей

В Башкирии определили 95 мест для купания в проруби в праздник Крещения, в том числе семь в Уфе: на реке Уфе в деревне Князево и в микрорайоне Сипайлово (в зоне отдыха «Берег солнца»), реке Белой в районе СОК «Юность» и СОК «Биатлон», а также в микрорайоне Нижегородка, на озере Кустаревском в микрорайоне Яркий Демского района и на озере Солдатском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В крещенскую ночь для безопасности окунающихся в прорубь у купелей будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, медики и сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Год назад было оборудовано 96 мест для купания в Крещение.

Майя Иванова