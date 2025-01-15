На дороге между Лазаревским и Тхагапш в Сочи завершили реконструкцию моста

В конце декабря 2024 года в Сочи ввели в эксплуатацию мостовой переход через ручей на автомобильной дороге поселок Лазаревское – аул Тхагапш. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края

«В рамках выполнения проектных решений подрядной организацией было выполнено строительство нового мостового сооружения и реконструкция участка автомобильной дороги в соответствии с технической категорией. Протяженность объекта (участок производства работ) составляет 240,6 м, в том числе длина моста 50,28 м», – уточнили в минтрансе.

Также специалисты выполнили строительство подпорных стен селепропускного канала общей длиной 56,94 м. Помимо этого возвели низовую удерживающую стену длиной 56,84 м.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта хотят исключить строительную деятельность на оползневых склонах. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что вблизи села Уч-Дере активизировались подвижки грунта, они угрожают трассе А-147.

Вячеслав Рыжков