В Удмуртии начали ямочный ремонт на федеральной трассе раньше срока

На федеральной трассе Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к Ижевску, М-12 «Восток» начали ямочный ремонт раньше срока из-за «многочисленных переходов погоды через ноль». Для работ использовали 4,5 т литого асфальта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Литой асфальт — это временное решение проблемы. Смесь из асфальтовой крошки, битума и минерального порошка недолговечна. Однако зимой, когда наблюдаются постоянные перепады температур, это пока единственный способ справиться с ситуацией»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Господин Горбачев добавил, что после зимы, когда сойдет снег и высохнет асфальт, будут применяться другие технологии дорожного ремонта. «Мы решили не консервировать асфальтобетонный завод Воткинска»,— добавил министр транспорта. По его словам, это позволит не только проводить ямочный ремонт при любой погоде «по мере надобности», но и оперативнее приступать к «основательному» ремонт дорог весной.

Также начался ямочный ремонт в Ижевске. За прошедшие выходные отремонтировали 212 кв. м. В декабре-января восстановили почти 1,5 кв. м. дорожного полотна в целом по Удмуртии.