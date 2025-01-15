Объем курортного сбора в Сочи в 2024 году составил 533 млн рублей

В Сочи объем курортного сбора с января по декабрь 2024 года составил 533 млн руб. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

За 2023 год курортный сбор в городе составил 499 млн руб. За 11 месяцев 2024 года сумма сбора оказалась на 6,8% больше.

С января 2022 года размер курортного сбора в Сочи составлял 50 руб. в сутки. С начала 2025 года в городе начал действовать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.

Алина Зорина