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Объем курортного сбора в Сочи в 2024 году составил 533 млн рублей

В Сочи объем курортного сбора с января по декабрь 2024 года составил 533 млн руб. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

За 2023 год курортный сбор в городе составил 499 млн руб. За 11 месяцев 2024 года сумма сбора оказалась на 6,8% больше.

С января 2022 года размер курортного сбора в Сочи составлял 50 руб. в сутки. С начала 2025 года в городе начал действовать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.

Алина Зорина

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