Рейс Сочи — Тбилиси стал самым выгодным перелетом за рубеж в начале года

Рейс из Сочи в Тбилиси стал самым доступным заграничным направлением в начале года, цена авиабилета составила 2,1 тыс. руб., сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса по продаже авиабилетов «Авиасейлс». В числе других недорогих международных маршрутов выделяются рейсы из Москвы в Гомель за 2,6 тыс. руб. и из Минеральных Вод в Стамбул за 2,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На внутреннем рынке самым дешевым билетом в праздничный период оказался перелет из Калининграда в Санкт-Петербург, стоимость которого составила лишь 717 руб. с вылетом 31 декабря. Также в список доступных направлений вошли рейсы из Сочи в Москву (1,1 тыс. руб.), из Нальчика (1,1 тыс. руб.), из Санкт-Петербурга в Калининград (1,2 тыс. руб.), из Уфы в Саратов (1,4 тыс. руб.) и из Москвы в Санкт-Петербург (1,8 тыс. руб.).

По данным «Авиасейлс», самым популярным зарубежным направлением на новогодние праздники стал Ереван, составивший 10% от общего числа заграничных перелетов. Туристы также выбирали отдых в Стамбуле, Ташкенте, Дубае, Минске и на Пхукете. Внутри страны наиболее востребованными направлениями оказались Москва (25%), Санкт-Петербург (15%), Сочи (9%), Калининград (6%) и Екатеринбург (3%).

«Ъ-Сочи» писал, что в прошедшие праздники — с 29 декабря по 12 января — аэропорт Сочи обслужил более 469 тыс. пассажиров. Более 398 тыс. пассажиров перевезли по внутренним направлениям, международные рейсы выбрали свыше 70 тыс. человек.

Мария Удовик