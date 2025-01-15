Чем занимались Хаммеры в США

Джулиус Хаммер, отец Арманда, эмигрировавший с женой Розой из Одессы в США, стал там одним из лидеров Социалистической рабочей партии, а затем и Компартии. Его политические пристрастия нашли отражение в имени сына: arm and hammer («рука и молот») — символ американской Соцпартии.

В Бронксе Джулиус занялся медицинской практикой, а в 1915 году основал ту самую компанию Allied Drug and Chemical Corporation. В 1919 году Хаммер-старший в качестве финансового директора начал работу в открывшемся в Нью-Йорке «Советском бюро» — дипломатической организации, представлявшей интересы РСФСР в США (дипотношения между странами будут установлены в 1933 году). Возглавил «Совбюро» Людвиг Мартенс, давний партийный товарищ Хаммера-старшего. Коммерция наряду с пропагандой была основным направлением деятельности «Совбюро», которое к концу 1919 года заключило контракты с американскими компаниями на общую сумму около $26 млн, а в 1920 году — уже почти на $300 млн.