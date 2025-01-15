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Генпрокуратура судится и требует вернуть госактивы в Сочи

Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском об истребовании федерального имущества у строительной компании «Эпрон-8» и других ответчиков. В числе соответчиков значатся Кубанская компания ООО «Пансионат с лечением "Кристалл"», ООО «Экоконсалт» с регистрацией в Ставропольском крае, предприниматели Андрей Штоппель и Дмитрий Волошин, а также кубанское территориальное управление Росимущества, пишет «Ъ-Сочи».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спорное имущество ранее принадлежало 8-му экспедиционному отряду «Подводречстрой» Минречфлота РСФСР. По данным надзорного ведомства, в 1993 году руководство предприятия незаконно приватизировало более 30 объектов недвижимости общей стоимостью 3 млрд руб.

На территории бывшего госпредприятия в поселке Кудепста находятся нежилые здания площадью 6 тыс. кв. м и полигон площадью 112,2 тыс. кв. м. В 2001 году суд признал незаконной сделку купли-продажи этого имущества, однако новый собственник не исполнил решение и оформил право собственности на объекты в 2003-2007 годах.

Бывший директор госпредприятия Борис Штанько, возглавлявший «Эпрон-8» с 2002 по 2013 год, сейчас является бенефициаром пансионата «Кристалл». Прокуратура указывает, что ответчики, зная о незаконности владения и планах строительства «Обхода Адлера», пытались получить компенсацию за изъятие имущества из бюджета.

На данный момент спорные объекты находятся под арестом.

Василий Хитрых

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