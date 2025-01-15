Рогов: Дзержинск перешел под контроль российской армии

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль Дзержинск (украинское название Торецк), расположенный в Донецкой народной республике.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинска находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты»,— рассказал господин Рогов «РИА Новости».

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Дзержинск расположен в северо-западной части ДНР. Глава региона Денис Пушилин рассказывал, что именно с дзержинского направления вооруженные силы Украины наносят удары по Горловке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 14 января заявил, что ВС РФ контролируют более чем 95% территории города, но ВСУ еще оставались в районе шахты «Торецкая» и в частном секторе.