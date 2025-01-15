В Башкирии студент впал в кому после попадания в него фейерверка

Второкурсник из Бижбулякского района впал в кому при запуске фейерверка «Мортира 4». Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, инцидент произошел на площадке перед сельским клубом в селе Каменка. 17-летний студент поджег фитиль, но когда пиротехника отстреляла три раза из шести, он решил ее проверить. После того как пострадавший наклонился над ней, фейерверк выстрелил, попав ему в лоб. Студента госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Венера Хисамова