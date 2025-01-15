«Возникла серьезная угроза обострения»

Североатлантический альянс объявил о проведение полицейской операции в Балтийском море. Как сообщил генсек Марк Рютте, в миссии под условным названием «Балтийский часовой» будут задействованы боевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники. Решение принято на саммите стран балтийского бассейна, являющихся участниками альянса, в ответ на участившиеся повреждения подводной инфраструктуры. Многие на Западе подозревают в этом Россию и Китай. В Москве подобное опровергают. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что НАТО постарается избежать каких-либо резких действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Балтийском море происходят в последнее время странные события. Кто-то или что-то пытается вывести из строя подводную инфраструктуру европейский стран, в том числе кабели связи и даже трубопроводы. Многие на Западе подозревают Россию и, в частности, суда ее так называемого теневого флота, а также отчасти Китай. С осени 2024 года произошло три таких случая. При этом нужно вынести за скобки подрыв «Северных потоков» в сентябре 2022 года — крупнейшую диверсию со времен Второй мировой войны.

В итоге страны НАТО Балтийского бассейна собрались в Хельсинки, чтобы обсудить создавшуюся непростую ситуацию. По результатам встречи принято решение о запуске полицейской операции под названием «Балтийский часовой» или «Балтийская стража». В ней будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты, группа беспилотников. Кроме того, усилится и наблюдение с берега. Звучит все это красиво, но конкретики немного.

Есть расплывчатая фраза, что сначала нужно оценить степень угрозы, и действовать исходя из обстановки. На первом этапе, видимо, главная задача — показать потенциальному противнику свою силу, то есть напугать. Если же нет, то придется действовать. Как? Не совсем понятно. Острый вопрос — досмотр судов в нейтральных водах без веских причин запрещен Конвенцией ООН о морском праве. Впрочем, это не так важно.

Что такое сейчас ООН? Повод всегда можно найти. Между тем НАТО явно не хочет принимать жестких решений. И тем более, не дай бог, придется предпринимать какие-то силовые действия. Как бы чего не вышло. Однако может так статься, что в итоге придется. Что это за оборонный альянс, который, скажем мягко, очень уж осторожничает? Тем более на фоне нелицеприятных замечаний в адрес НАТО со стороны Дональда Трампа. Как бы не пришлось доказывать свою нужность именно делами, а не красивыми словами.

Тем не менее можно говорить о серьезной угрозе противостояния на Балтике. В частности, Швеция всячески усиливает группировку на острове Готланд, который называют ключом к Балтийскому морю. Опасаются бывшие партнеры, что Россия задумает прибрать его к рукам. Кроме того, есть такое подозрение, что, даже если удастся договориться по Украине, ничего особо не изменится. Будут патрули НАТО на границах, усиление группировок, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Слишком уж много всего личного накопилось, чтобы в раз все стало как прежде. Так что, может быть, «Балтийский часовой» — это только начало. Но не будем сгущать краски раньше времени. Теоретически ведь можно предположить, что кабель сам по себе порвался под влиянием, допустим, природных факторов. Чудеса иногда случаются.

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Дмитрий Дризе