В Перми утвердили проект планировки для 25-этажной новостройки на ул. Елькина

Региональное минимущество утвердило проект планировки территории по ул. Елькина, 12, в Свердловском районе Перми. Как указано в приказе министерства, многоквартирный дом с нежилыми помещениями на ул. Елькина будет иметь высоту до 25 этажей. Документация разрабатывалась и утверждалась на основании заявления ООО СЗ «Империя», застройщика дома.

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В проекте планировки отмечается, что общая площадь квартир, без учета балконов, составит до 10,8 тыс. кв. м. Встроенные нежилые помещения займут в новостройке до 1,7 тыс. кв. м. Коэффициент плотности застройки в локации строительства равен 3,73. На территории дома разместится не менее 47 машино-мест.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что ООО СЗ «Империя», созданное в Перми в 2019 году, учреждено предпринимателем Александром Веселковым, он же возглавляет организацию. Господин Веселков в качестве ИП занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями. Другая компания бизнесмена — ООО СЗ «Виртуоз» — является девелопером завершенного дома в пер. Каслинском, 6, в микрорайоне Железнодорожном.

О планах возведения СЗ «Империя» 25-этажного дома в микрорайоне Громовском стало известно в 2022 году. Тогда организация предложила комиссии по землепользованию и застройке увеличить высотность на своем участке по ул. Елькина с 10 до 25 этажей и в полтора раза повысить плотность строительства. Сами заявители называли свой дом «иглой».