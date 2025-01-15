Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми утвердили проект планировки для 25-этажной новостройки на ул. Елькина

Региональное минимущество утвердило проект планировки территории по ул. Елькина, 12, в Свердловском районе Перми. Как указано в приказе министерства, многоквартирный дом с нежилыми помещениями на ул. Елькина будет иметь высоту до 25 этажей. Документация разрабатывалась и утверждалась на основании заявления ООО СЗ «Империя», застройщика дома.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

В проекте планировки отмечается, что общая площадь квартир, без учета балконов, составит до 10,8 тыс. кв. м. Встроенные нежилые помещения займут в новостройке до 1,7 тыс. кв. м. Коэффициент плотности застройки в локации строительства равен 3,73. На территории дома разместится не менее 47 машино-мест.

В сервисе Kartoteka.ru указано, что ООО СЗ «Империя», созданное в Перми в 2019 году, учреждено предпринимателем Александром Веселковым, он же возглавляет организацию. Господин Веселков в качестве ИП занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями. Другая компания бизнесмена — ООО СЗ «Виртуоз» — является девелопером завершенного дома в пер. Каслинском, 6, в микрорайоне Железнодорожном.

О планах возведения СЗ «Империя» 25-этажного дома в микрорайоне Громовском стало известно в 2022 году. Тогда организация предложила комиссии по землепользованию и застройке увеличить высотность на своем участке по ул. Елькина с 10 до 25 этажей и в полтора раза повысить плотность строительства. Сами заявители называли свой дом «иглой».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...