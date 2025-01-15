На сочинском горнолыжном курорте сошла лавина

В Сочи на горнолыжном курорте «Газпром» сошла лавина. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что это была самопроизвольная лавина, без пострадавших и нарушений инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Очевидцы в соцсетях писали, что снежная масса сошла в районе «женского дропа» — точка старта была на высоте почти 1,8 тыс. м. Объем лавины якобы превышал 1 тыс. куб. м. На высоте около 1 тыс. 650 м, около 12-й трассы Альпики, лавина остановилась и дальше движение не продолжила.

Угроза схода лавин в горах Краснодарского края сохранится как минимум до 18:00 среды, 15 января. Риск существует на отметке выше 1,5 тыс. м над уровнем моря. Жителям и гостям регионов рекомендуют соблюдать меры безопасности при отдыхе в горах. При надвигающейся непогоде не стоит выходить в горы.

Вячеслав Рыжков