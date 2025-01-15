На Среднем Урале утвердили новую редакцию программы по обращению с отходами

Правительство Свердловской области утвердило новую редакцию региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на период 2019-2030 годов, сообщили в «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В программе по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, указаны не только объекты, планируемые к строительству, но и земельные участки, на которых их предполагается возвести — окончательное решение по использованию участка под эти цели будет утверждаться после прохождения экологической госэкспертизы. Сроки строительства зависят от используемых финансовых механизмов.

Реализация областной программы должна позволить достичь целей нацпроекта «Экологическое благополучие» по сортировке 100% ТКО, снижению объема их захоронения вдвое и вовлечению в хозяйственный оборот не менее 25% всех отходов производства и потребления.

Ранее в программу в сфере обращений с отходами внесли строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами «Екатеринбург-Юг» в Сысертском городском округе (Свердловская область). Эксплуатирующей организацией комплекса будет ООО «Экологические системы».

Ирина Пичурина