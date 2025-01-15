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Пермяки использовали «Умную оплату» в городском транспорте более 60 тыс. раз

С 1 ноября «Умной оплатой» проезда в общественном транспорте Перми пассажиры воспользовались 60 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба оператора «МТС», который разработал решение безналичной оплаты совместно с компанией «ИТ-ЦентрСервис». «Умная оплата» — это сервис автоматической оплаты проезда с применением QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth.

По данным пресс-службы, проект реализован в формате специального приложения, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного билета и выдать электронный билет, обеспечивая оплату проезда без применения валидаторов. Сервис подразумевает использование отечественного оборудования, в том числе с нового формата ble-метки «КУВ-34», который имеет особый протокол шифрования для защиты персональных данных.

Система подсчета пассажиров учитывает льготные категории граждан и определяет не оплативших проезд, напоминая о необходимости зарегистрировать поездку. Так, за ноябрь-декабрь прошлого года было проведено 1,5 млн транспортных транзакций, из которых более 60 тыс.— с использованием программы.

Также в рамках проекта «МТС» реализовал меру социальной поддержки жителей Прикамья в виде социального проездного документа школьника, который доступен всем членам многодетных и малоимущих семей. В 605 школах Перми и Пермского края было выпущено 40 тыс. физических льготных карт.

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