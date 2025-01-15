В Ярославской области ликвидировали отделение «Партии Роста»

Ярославское региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста» ликвидировано. Об этом сообщили в управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области.

По данным сервиса Rusprofile, партийное отделение было зарегистрировано в 2015 году. Партия принимала участие в ряде избирательных кампаний в регионе, однако ее кандидаты не смогли попасть ни в областную думу, ни в муниципалитет Ярославля. Организация была ликвидирована 27 декабря 2024 года.

Весной 2024 года «Партия Роста», создателем которой выступал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, присоединилась к партии «Новые люди».

Антон Голицын