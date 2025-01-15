В нескольких районах Ростова восстановили электроснабжение

Специалисты филиала АО Донэнерго РГЭС завершили ремонтные работы и восстановили электроснабжение жителям Ростова. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вечером, 14 января, в районе Змиевской балки произошло отключение трех высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). В связи с этим частично прекращено электроснабжение на территории Советского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов Ростова.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за отсутствия света прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства.

Ева Китаева