Пермскому пороховому заводу передали здание под общежитие для новых сотрудников

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в оперативное управление Пермскому пороховому заводу здание для проживания работников. Как сообщает пресс-служба ведомства, в помещении площадью 1971,5 кв. м будет размещено общежитие для новых сотрудников завода, набранных в связи с расширением производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Статус федерального казенного предприятия завод получил в 2006 году. В данный момент ФКП «Пермский пороховой завод» находится в ведении департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ.

В конце 2024 года губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что с января 2025 года в Прикамье заработает мера поддержки для строительства многоквартирных домов сотрудникам предприятий ОПК. Такое жилье будет возводиться с помощью инструмента «приоритетный инвестпроект». По словам главы региона, с директорами заводов он уже обсуждал механизм, позволяющий строить дома для сотрудников оборонных предприятий. О необходимости возведения жилья для персонала заявляли в «Мотовилихинских заводах» и на Пермском пороховом заводе.