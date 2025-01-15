В Нижнем Тагиле проведут газификацию более 900 домов

В 2025 году в Нижнем Тагиле планируется газифицировать более 900 домов, сообщил в своем telegram-канале глава города Владислав Пинаев. За два года более 1000 домов переведено с печного на газовое отопление.

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Город является частью федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической ситуации, в него входит 12 участников. В рамках этого проекта уже были реализованы значительные изменения: обновлен трамвайный парк и реконструированы пять газовых котельных. Кроме того, в проект включены крупные промышленные предприятия с модернизацией производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Осенью, в третьем квартале 2024 года, 1 млрд руб. перечислили газораспределительным организациям в Свердловской области на продолжение работ по догазификации.

Ирина Пичурина