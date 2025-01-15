Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Тагиле проведут газификацию более 900 домов

В 2025 году в Нижнем Тагиле планируется газифицировать более 900 домов, сообщил в своем telegram-канале глава города Владислав Пинаев. За два года более 1000 домов переведено с печного на газовое отопление.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Город является частью федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической ситуации, в него входит 12 участников. В рамках этого проекта уже были реализованы значительные изменения: обновлен трамвайный парк и реконструированы пять газовых котельных. Кроме того, в проект включены крупные промышленные предприятия с модернизацией производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Осенью, в третьем квартале 2024 года, 1 млрд руб. перечислили газораспределительным организациям в Свердловской области на продолжение работ по догазификации.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...