Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре сократились почти в 12 раз

Поставки российских нефтепродуктов в Индию в октябре 2024 года сократились почти в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из расчетов «РИА Новости» и данных статистической службы Индии. Октябрьские поставки стали минимальными с июля прошлого года, когда показатель был на уровне $95,4 млн.

В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн, что в 11,6 раза меньше, чем в октябре 2023 года. По сравнению с началом осени прошлого года объем сократился в 1,7 раза. Основная часть импорта в октябре пришлась на легкие дистилляты — $60,1 млн.

В рейтинге основных поставщиков нефтепродуктов в Индию за октябрь 2024 года Россия заняла четвертое место, покинув первую строчку тройки лидеров, которую занимала в октябре 2023 года. На этот раз лидирующими импортерами стали ОАЭ ($87,7 млн ), Сингапур ($68,5 млн) и Южная Корея ($67,5 млн ).

Всего за первые десять месяцев прошлого года Индия приобрела у России нефтепродуктов на $1,97 млрд, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.