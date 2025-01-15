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Коммерсантъ FM
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Ущерб от разлива мазута после прорыва дамбы в Уссурийске превысил 150 млн рублей

Следователи СКР по Приморскому краю предъявили главному инженеру АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Виталию Карпову обвинение в халатности, повлекшей загрязнение почв нефтепродуктами (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый «своевременно не организовал обследование технического состояния резервуаров и примерных емкостей в котельной в Уссурийске». 12 августа 2023 года при прорыве недостроенной дамбы топливные емкости были затоплены. Из-за неплотно закрытой крышки одной из них, емкостью 100 куб. м, произошла утечка мазута.

«Общая площадь земли, загрязненной мазутом превысила 7 тыс. кв. м. Ущерб от загрязнения окружающей среды составил более 150 млн руб.»,— говорится в сообщении. Ранее ущерб оценивали на значительно меньшую сумму — «не менее 2 млн руб.».

С 10 по 12 августа 2023 года в Приморье бушевал тайфун «Ханун», сопровождавшийся сильными ливнями. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. По информации прокуратуры Приморья, оказались подтоплены пять многоквартирных домов, два образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе улицы Раздольной.

По факту прорыва дамбы СКР возбудил несколько уголовных дел. В частности, обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) предъявлено экс-директору уссурийской «Службы единого заказчика-застройщика» (МКУ СЕЗЗ) Дмитрию Бобрышу. По версии следствия, руководство МКУ СЕЗЗ не контролировало должным образом ход работ на дамбе компанией-подрядчиком, что привело к ее прорыву и затоплению микрорайона Уссурийска.

Алексей Чернышев, Владивосток

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