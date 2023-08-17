В Уссурийске возбуждено уголовное дело из-за утечки мазута после прорыва дамбы

Управлением СКР по Приморью возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Поводом послужило загрязнение мазутом почвы и стен домов в микрорайоне «Семь ветров» после прорыва недостроенной дамбы в ходе тайфуна «Ханун».

По версии следствия, вода, хлынувшая через прорванную дамбу, затопила склад горюче-смазочных материалов котельной АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей». По данным прокуратуры, на этом складе в двух топливных емкостях хранилось 2,5 тонны мазута. Герметичность крышек при этом обеспечена не была. В результате, по данным следователей, произошла утечка «не менее 1 тыс. кубометров» мазута, который загрязнил почву на площади «не менее 7 тыс. кв. м». Ущерб почве оценивается «на сумму не менее 2 млн руб.».

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего»,— информирует следствие.

Администрация Уссурийска уже ведет ликвидирует последствия загрязнения мазутом местности. «Загрязненные участки там, где это возможно, посыпают специальным сорбентом с биологическими бактериями. Затем, через небольшой промежуток времени, почву срежут примерно на 10 сантиметров, а затем утилизируют по всем правилам»,— информирует мэрия. Уточняется, что почву на клумбах «придется полностью заменить».

Это уже второе уголовное дело, возбужденное по факту прорыва дамбы 12 августа в Уссурийске. Ранее, 15 августа, управление СКР по Приморью сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений: нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

«В 2022 году между юридическим лицом, осуществляющим деятельность по организации и контролю выполнения работ в сфере строительства, и подрядной организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству дамбы в районе улицы Раздольной в городе Уссурийске»,— информирует следствие. Строительство должно было быть завершено в июне текущего года, но срок сдачи объекта неоднократно переносился. В ходе тайфуна «Ханун» недостроенная дамба была прорвана.

По информации прокуратуры Приморья, из-за прорыва дамбы были подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе улицы Раздольной.

О последствиях и причинах наводнения в Приморском крае читайте в материале «Ъ» «"Ханун" наследил в Приморье».

Алексей Чернышев, Владивосток