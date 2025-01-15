В Хасавюрте возникший в мебельном цехе пожар перекинулся на дом

Мебельный цех загорелся в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тыс. кв. м, огонь перекинулся на жилой дом, сообщили в МЧС. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале ведомства. Данных о пострадавших, а также о причинах возгорания нет.

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1500 "квадратах"»,— сказано в опубликованном сообщении. В тушении участвуют 43 человека, среди них 19 сотрудников МЧС. Задействовано 16 единиц техники, в том числе пять единиц ведомственной техники.

Впоследствии ведомство проинформировало о локализации возгорания.