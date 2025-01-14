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В Анапе или Новороссийске ищут участок для возведения госпиталя для дельфинов

Центр «Дельфа» объявил о поиске участка земли в Анапе или Новороссийске для строительства экстренного госпиталя для дельфинов. Это связано с ожидаемым увеличением числа больных и пострадавших китообразных весной.

Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»

«Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения»,— говорится в сообщении центра.

Для создания стационара необходимо 5-7 соток земли или складское помещение площадью от 500 кв. м, желательно на высоте не менее 5 метров. Важны наличие электричества, воды и водоотведения. На участке планируется возвести два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещения для специалистов и волонтеров, кормокухню, а также хранилища для оборудования, снаряжения и медикаментов.

Центр рассматривает варианты аренды с возможностью выкупа или покупки участка. Также надеются на возможность получения земли безвозмездно.

Ранее директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила, что после разлива нефтепродуктов в Черном море обнаружили уже 60 погибших дельфинов.

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