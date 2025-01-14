Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в возрасте 33 лет

Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова погибла в результате несчастного случая в возрасте 33 лет. Об этом сообщила Тверская федерация дзюдо на странице в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства произошедшего не разглашаются.

«Тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова»,— сказано в сообщении.

К настоящему времени Баранова завершила спортивную карьеру и последние годы работала тренером по фитнесу. Прощание с бывшей самбисткой пройдет 16 января в тверском храме Святого Пантелеимона.

Ольга Баранова в 2014 году выиграла соревнования в рамках Кубка мира по самбо, становилась серебряным (2013) и бронзовым (2015) призером чемпионата России. В турнире по дзюдо в 2007 году она стала бронзовым призером первенства России среди кадетов и среди юниоров — в 2010-м, в том же году заняла второе место на Всероссийской юниорской спартакиаде.