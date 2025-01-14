Первая партия ямальских дронов «Кречет» отправилась на территорию СВО

Первые 600 дронов «Кречет», произведенных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), направлены в зону специальной военной операции (СВО), сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Это первая крупная партия дронов, произведенных на Крайнем Севере — на их изготовление выделен грант правительством Ямала. В настоящее время собрано 900 «Кречетов», и вторая партия будет отправлена в зону СВО в ближайшее время.

Цех по производству дронов в Салехарде начал работу около года назад, их сборкой занимается региональная ассоциация ветеранов боевых действий. Первые партии были собраны за счет пожертвований ямальцев и организаций округа. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил выделить просторное помещение для производства, склада и учебного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — в настоящее время в нем проводится ремонт.

Напомним, 2025 год на Ямале объявлен Годом героев. Как сообщил Дмитрий Артюхов, нужно отдать дань уважения тем, кто осваивал месторождения, создавал города и поселки региона, а также уделять внимание героям, трудящихся на благо Ямала и страны.

Ирина Пичурина