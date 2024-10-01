2025 год на Ямале станет Годом героев

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 2025 год станет Годом героев. Об этом во время заседания правительства округа сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, передают в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Во время заседания обсудили концепцию проведения Года героев. Сейчас формируется план мероприятий на весь следующий год. «Мы должны отдать дань уважения тем, кто осваивал наши месторождения, создавал города и поселки. И обязательно нужно уделять внимание героям среди нас — всем, кто трудится на благо Ямала и страны. Нам нужно продумать план разных событий, чтобы на протяжении всего года наши герои ощущали заботу и внимание, а каждый житель региона знал, в чью честь проходит этот год»,— сказал господин Артюхов.

Кроме того, на заседании правительства региона губернатор Артюхов поддержал инициативу депутатского корпуса округа учредить новый региональный праздник — День многодетной семьи. Напомним, 2024 год на Ямале — Год детства.

Полина Хабарова