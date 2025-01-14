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В Ярославской области в аварии погиб пассажир

На дороге Углич — Ростов в ДТП погиб пассажир, водитель пострадал. Как сообщили в областной прокуратуре, на место выехал прокурор Борисоглебского района Евгений Маймистов.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

В ведомстве рассказали, что днем 14 января на выезде из поселка Борисоглебский автомобиль Opel Calibra выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной Jeep Compass Limited. В аварии погиб 32-летний пассажир Opel, водитель машины пострадал. Пострадавший и погибший — братья.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены прокурором района на контроль»,— сообщили в прокуратуре.

Как пишут очевидцы в соцсетях, авария произошла на повороте, где дорога имеет уклон.

Алла Чижова

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