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Волонтер из Нижневартовска погиб во время атаки дрона в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой Народной республики (ДНР) погиб волонтер из Нижневартовска Сергей Чернышов, который вез собранную помощь жителями Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) для военнослужащих, передает telegram-канал «Югра Солдату».

Сергей Чернышов

Сергей Чернышов

Фото: telegram-канал «Югра Солдату»

Сергей Чернышов

Фото: telegram-канал «Югра Солдату»

Автомобиль «Газель» с тремя волонтерами отправился из Нижневартовска в ночь с 8 на 9 января, на Донбассе они посетили несколько населенных пунктов, включая Макеевку и Авдеевку, где передали вещи землякам из артиллерийского полка и добровольческого отряда «Барс-15». Под Авдеевкой, когда автомобиль отправился в обратный путь, в него ударил дрон ВСУ, из-за чего он сгорел. Погибший волонтер был водителем.

Еще двое волонтеров, Сергей Кучеренко и Василий Маркин, с ранениями были доставлены в Ясиноватскую больницу, сейчас они находятся в городской больнице Донецка.

Ирина Пичурина

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