Первый круг Australian Open
Мужчины. Хуберт Хуркач (Польша, 18)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 7:5, 6:4, 6:4. Хольгер Руне (Дания, 13)—Чжан Чжичжэнь (Китай) 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4. Карен Хачанов (Россия, 19)—Адриан Маннарино (Франция) 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Алекс Де Минаур (Австралия, 8)—Ботик ван де Зандсхюльп (Нидерланды) 6:1, 7:5, 6:4. Тейлор Фриц (США, 4)—Дженсон Бруксби (США) 6:2, 6:0, 6:3. Бен Шелтон (США, 21)—Брэндон Накасима (США) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Лоренцо Музетти (Италия, 25)—Маттео Арнальди (Италия) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Жуан Фонсека (Бразилия)—Андрей Рублев (Россия, 9) 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5). Даниил Медведев (Россия, 5)—Касидит Самрей (Таиланд) 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 6)—Эмерсон Джоунс (Австралия) 6:1, 6:1. Мэдисон Кис (США, 19)—Энн Ли (США) 6:4, 7:5. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15)—Хулия Риера (Аргентина) 4:6, 7:5, 6:2. Эрика Андреева (Россия)—Чжэн Сайсай (Китай) 6:1, 7:6 (8:6). Вероника Кудерметова (Россия)—Оливия Градецки (Австралия) 6:1, 6:1. Джасмин Паолини (Италия, 4)—Вэй Сицзя (Китай) 6:0, 6:4. Эмма Наварро (США, 8)—Пейтон Стирнс (США) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Унс Джабир (Тунис)—Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:3. Мария Камила Осорио (Колумбия)—Мария Саккари (Греция, 31) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Юлия Путинцева (Казахстан, 24)—Элина Аванесян (Армения) 4:6, 7:5, 6:2. Дарья Касаткина (Россия, 9)—Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:3. Эмма Радукану (Великобритания)—Екатерина Александрова (Россия, 26) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).