Премьер Франции пообещал пересмотреть пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что власти страны не будут отменять пенсионную реформу, поскольку она «жизненно важна для новой социальной модели» страны. При этом он пообещал обсудить ее возможные изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Как объяснил господин Байру во время выступления в парламенте, со старой пенсионной системой Франция вынуждена ежегодно занимать €40–45 млрд. Отмена нынешней реформы, по его словам, переложила бы ответственность за выплаты пенсий на молодое поколение.

«Поэтому я предпочитаю вернуть эту тему в работу. Я собираюсь попросить Счетную палату о срочной миссии, которая продлится несколько недель. Мы можем искать новый путь к реформам без каких-либо табу и даже без пенсионного возраста»,— заявил Франсуа Байру (цитата по Le Figaro).

Пересмотр пенсионной реформы пройдет вместе «со всеми социальными партнерами». Если они не придут к единому мнению, будет реализовываться текущая реформа.

В 2023 году во Франции началась реформа, согласно которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается с 62 до 64 лет для всех граждан к 2030 году. С 2027 года также должно вступить в действие правило, которое обязывает французов делать страховые взносы для получения полной пенсии. Если трудовой стаж гражданина Франции составляет менее 43 лет, получать пенсию в полном размере он начнет с 67 лет.