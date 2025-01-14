Mollis показали новую коллекцию
В новый год героиня Mollis вступает с желанием никуда не бежать и вернуть внутренний покой, которого так не хватало в декабре. Энергетический баланс предлагается достигать с помощью мягкого трикотажа, махровой ткани и полупрозрачных текстур в кофейных и молочных оттенках. В коллекции — объемные свитеры с высоким воротом, лонгсливы с открытой линией плеч, юбки и с трикотажные топы. Каждый образ построен на комфорте, естественности и словно создан для уютных вечеров и неспешных прогулок.
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