Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mollis показали новую коллекцию

В новый год героиня Mollis вступает с желанием никуда не бежать и вернуть внутренний покой, которого так не хватало в декабре. Энергетический баланс предлагается достигать с помощью мягкого трикотажа, махровой ткани и полупрозрачных текстур в кофейных и молочных оттенках. В коллекции — объемные свитеры с высоким воротом, лонгсливы с открытой линией плеч, юбки и с трикотажные топы. Каждый образ построен на комфорте, естественности и словно создан для уютных вечеров и неспешных прогулок.

Предыдущая фотография

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Следующая фотография
1 / 10

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Фото: Mollis

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...